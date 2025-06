الدفاع الجوي الإيراني يسقط مسيّرة “هيرمس 900” إسرائيلية في خرم ‌آباد (فيديو)

تمكن الدفاع الجوي الإيراني من إسقاط مسيّرة “هيرمس 900” إسرائيلية متطورة فوق مدينة خرم ‌آباد غربي إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي تمكن من رصد وإسقاط مسيّرة متقدمة من طراز هيرمس فوق المدينة، مستخدمًا صاروخا موجها صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر عسكرية “أن هذه الطائرة كانت في صدد تنفيذ عملية عدوانية، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي المحلية التابعة للحرس الثوري تعاملت معها بحزم ودقة، وأسقطتها قبل أن تتمكن من تنفيذ مهمتها، وذلك فوق أجواء محافظة مركزي وسط البلاد”.

وأظهر مقطع مصور استهداف الطائرة وسقوطها وتصاعد الدخان من موقع السقوط.

🇮🇷🇮🇱| WATCH: Footage apparently shows another intercepted Israeli Hermes-900 drone in Khorramabad, Lorestan province by Iranian air defenses.

Last night, Iran’s air defenses shot down another Hermes-900; since the footage shows daytime, this likely shows the downing of another… pic.twitter.com/kuorGZ7OiP

— Arya – آریا (@AryJeay) June 23, 2025