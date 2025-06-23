سياسة|إيران

الدفاع الجوي الإيراني يسقط مسيّرة “هيرمس 900” إسرائيلية في خرم ‌آباد (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 45 ثانية 00:45
23/6/2025-|آخر تحديث: 11:12 AM (توقيت مكة)

تمكن الدفاع الجوي الإيراني من إسقاط مسيّرة “هيرمس 900” إسرائيلية متطورة فوق مدينة خرم ‌آباد غربي إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي تمكن من رصد وإسقاط مسيّرة متقدمة من طراز هيرمس فوق المدينة، مستخدمًا صاروخا موجها صباح اليوم الاثنين.

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ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر عسكرية “أن هذه الطائرة كانت في صدد تنفيذ عملية عدوانية، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي المحلية التابعة للحرس الثوري تعاملت معها بحزم ودقة، وأسقطتها قبل أن تتمكن من تنفيذ مهمتها، وذلك فوق أجواء محافظة مركزي وسط البلاد”.

وأظهر مقطع مصور استهداف الطائرة وسقوطها وتصاعد الدخان من موقع السقوط.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي سقوط المسيّرة خلال مهمة جوية في الأجواء الإيرانية، مشيرا إلى محدودية تسرب معلومات نتيجة استهدافها.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تُسقط فيها إيران مسيّرة إسرائيلية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وبدأت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الجاري، هجوما على أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، مما دفع طهران إلى الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إيرانية

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