إعلام إيراني ينشر لحظة استهداف مدخل سجن إيفين قرب طهران بضربة إسرائيلية (شاهد)

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لاستهداف مدخل سجن إيفين شمال غربي العاصمة طهران، جراء ضربة إسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بقصف بوابات سجن إيفين “الذي يُحتجز بداخله معارضو النظام الإيراني بهدف تمكينهم من الهروب”.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن سلاح الجو يواصل شنّ غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية في عمق الأراضي الإيرانية، مركّزًا ضرباته على مناطق في العاصمة طهران وغربي إيران.

وأوضح البيان أن الغارات الحالية تستهدف بنى تحتية عسكرية، بما في ذلك منشآت لتخزين وإطلاق الصواريخ، ومواقع أقمار صناعية، وأنظمة رادار متقدمة في منطقتي كرمانشاه وهمدان.