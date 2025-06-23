إعلام إيراني ينشر لحظة استهداف مدخل سجن إيفين قرب طهران بضربة إسرائيلية (شاهد)

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لاستهداف مدخل سجن إيفين شمال غربي العاصمة طهران، جراء ضربة إسرائيلية.

وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بتضرر أجزاء في سجن إيفين بسبب القصف الإسرائيلي، مردفة “الوضع بالسجن تحت السيطرة”. وأكّدت أن الاستهداف يتعارض مع القوانين الدولية.

مبررات إسرائيل

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بقصف بوابات سجن إيفين “الذي يُحتجز بداخله معارضو النظام الإيراني بهدف تمكينهم من الهروب”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أمرنا الجيش بمهاجمة مقر الباسيج وسجن إيفين للسجناء السياسيين والمعارضين في إيران“.

ولأول مرة يصرّح وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو، بالقول “نعمل حاليا مع المعارضة الإيرانية ونستهدف من يؤذي الشعب الإيراني”.

وأضاف في كلمة له “خلافا لسكان غزة الداعمين لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس، فإن كثيرا من الإيرانيين لا يريدون النظام، ولذلك نريد خلق نظام جديد في طهران”.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن سلاح الجو يواصل شنّ غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية في عمق الأراضي الإيرانية، مركّزًا ضرباته على مناطق في العاصمة طهران وغربي إيران.

وأوضح البيان أن الغارات الحالية تستهدف بنى تحتية عسكرية، بما في ذلك منشآت لتخزين وإطلاق الصواريخ، ومواقع أقمار صناعية، وأنظمة رادار متقدمة في منطقتي كرمانشاه وهمدان.