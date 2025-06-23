اشتعال النيران في يخت كان ينقل إسرائيليين عالقين من قبرص (فيديو)

شب حريق في يخت يرسو في مارينا ميناء لارنكا بقبرص أمس الأحد، كان يستعد لنقل ركاب إسرائيليين إلى السواحل الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام أن فرق الإطفاء تعاملت بسرعة، مع الحادث وأبعدت اليخت إلى عرض البحر لمنع انتشار الحريق إلى القوارب المجاورة، وتمت السيطرة على النيران، دون تسجيل إصابات.

يأتي الحريق وسط أزمة نقل الإسرائيليين العالقين بالخارج من جمهورية قبرص، بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي جراء الحرب ضد إيران، مما دفع البعض للبحث عن مسارات بحرية بديلة للعودة إلى إسرائيل.

اشتعال النيران في يخت كان من المقرر أن ينقل إسرائيليين من ميناء لارنكا بقبرص إلى شواطئ إسرائيل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/P6fK3ZlPsa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2025

عشرات الآلاف من العالقين

يذكر أن ما بين 100 ألف و150 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج منذ إغلاق الأجواء بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وأكدت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أن نحو 84000 منهم لا يزالون بالخارج، بينما عاد حوالي 65000 عبر عمليات “العودة الآمنة” خلال أسبوع من بدء العمليات.

وبدأت إسرائيل منذ 18 يونيو رحلات إجلاء جوية من قبرص وغيرها، وبرية عبر الأردن ومصر، إضافة إلى رحلات بحرية لنقل العالقين.

وبدأت إسرائيل في 13 يونيو، هجوما على أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، مما دفع طهران إلى الرد بضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة.