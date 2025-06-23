“الحرب فُرضت علينا”.. حميدتي يوجه رسائل إلى مصر وليبيا (فيديو)

في تسجيل متلفز جديد، ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) موجّها كلمة مطوّلة إلى عناصر قواته، مؤكدا أن الحرب الدائرة في السودان منذ إبريل/نيسان 2023 كانت “مُعدّة منذ سنوات” من قبل من وصفهم بـ”الانقلابيين”، مشددا على أن قواته تخوض “حرب كرامة” دفاعا عن النفس وعن المدنيين.

وفي مستهل حديثه، ترحّم حميدتي على قتلى الحرب وخصّ بالذكر من وصفهم بـ”شهداء الكرامة”، داعيا بالشفاء للجرحى، ومؤكدا أن كل من فقد حياته كان “يدافع عن نفسه وأهله ووطنه”.

وقال حميدتي “نحن لا نخوض حربا من أجل السلطة كما يدّعون، هذه حرب فُرضت علينا، وأعدّوا لها منذ 4 أو 5 سنوات بينما كنا نحن منخرطين في مشروع التحول المدني ونهضة السودان”.

كما حيّا “مقاتلي الدعم السريع” في مختلف الجبهات من بابنوسة إلى الصحراء، مشيدا بثباتهم، وخاصة في منطقة “المثلث”، التي ادعى أنها كانت بؤرة لتهريب البشر والمخدرات، مشيرا إلى أن قواته تمكّنت من “تأمينها لصالح السودان ولصالح الجيران من مصر وليبيا وتشاد“.

وفي رسائل إقليمية، قال حميدتي “نحن نحترم حدود كل جيراننا، ولا نريد أي مشاكل مع أي دولة. كل الخلافات تُحل بالحوار والنقاش، ولسنا ضد المصريين أو الليبيين أو غيرهم”.

وتناول حميدتي أيضا الاتهامات التي وُجّهت إلى قواته، مشيرا إلى أنها “شيطنة متعمدة منذ سنوات” ومحاولات متكررة “لتصوير الدعم السريع كأداة للخراب”، زاعما أن قواته تقاتل “من أجل الشعب، لا من أجل مكاسب سياسية”.

وقال “هؤلاء المجرمون دمروا السودان باسم الكرامة، وخلّوا البلد محتاجة للإغاثة في وقت العالم يتحدث فيه عن الذكاء الاصطناعي والرفاه”.

وأشار حميدتي إلى أن الدعم السريع بصدد إطلاق عمليات إغاثة موسعة لمناطق النزوح في ولايات كردفان ودارفور، قائلا “الإغاثة في الطريق، والمساعدات والدواء ستصل بإذن الله. وهدفنا أن لا يحتاج أهلنا لأي إغاثة في المستقبل، بل يعيشوا باكتفاء ذاتي”.