الشورى الإيراني يلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني عباس جولرو إن المجلس يدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف جولرو في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن “تصرُّف النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وخاصة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.

ولفت جولرو إلى أنه لم تعد هناك حاجة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعليق على القضية النووية الإيرانية، حسب قوله.

وفجر أمس الأحد، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما عسكريا جويا مباشرا، استهدف 3 منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وردّا على هذا الهجوم، قال رئيس لجنة السياسة الخارجية، في وقت سابق، إنه “بموجب المادة العاشرة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بالحق القانوني في الانسحاب من هذه المعاهدة”.

وبدأت إسرائيل، في 13 يونيو/حزيران الجاري، هجوما على أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، مما دفع طهران إلى الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي.