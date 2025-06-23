“الشورى” الإيراني يوضح موقفه من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيديو)

كشف محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين، أن المجلس يدرس حاليا مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الحصول على ضمانات ملموسة.

ووجه قاليباف اتهامات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحول إلى “أداة سياسية” وعدم الوفاء بالتزاماتها.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني تقديم الدعم الكامل لرد القوات المسلحة الإيرانية على ما وصفه بـ”العدوان الأمريكي”، مضيفا أن دخول الولايات المتحدة المباشر في الحرب يُظهر عجز إسرائيل.

وقال قاليباف إن “الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، هو بمثابة اعتداء مباشر على سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية”، مؤكدًا أن “التاريخ يشهد أن إيران لا ولن تتسامح مع أي اعتداء على ترابها الوطني”.

وأكد قاليباف أن “العدوان الأمريكي وقع بينما كنا في خضم مسار تفاوضي، ولذلك نعتبره هجومًا على الدبلوماسية والعقلانية”.

ويستمر التصعيد بين إسرائيل وإيران لليوم الحادي عشر على التوالي، بعد هجوم أمريكي استهدف، فجر الأحد، 3 منشآت نووية إيرانية، أعقبته ضربات ثقيلة من طهران لتل أبيب.