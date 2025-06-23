خامنئي يتوعد: العدو الصهيوني ارتكب جريمة كبرى ويعاقب الآن.. والعقاب سيتواصل

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن “العدو الصهيوني ارتكب خطأ كبيرًا وارتكب جريمة كبيرة ويجب أن يُعاقب”.

وفي منشور له عبر منصة (إكس) فجر الاثنين، أضاف خامنئي: “العدو الصهيوني يُعاقب الآن، والعقاب مستمر”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجمات على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق 20 موجة من الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

#همین_حالا

مجازات ادامه دارد دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی را مرتکب شده؛ باید مجازات بشود و دارد مجازات میشود؛ همین حالا دارد مجازات میشود.#الله_اکبر pic.twitter.com/wH6Wk9nNhJ — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

وتأتي تصريحات خامنئي بعد ساعات من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد غارات عسكرية أمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح (تغيير النظام) لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟”.

ووفق وكالة رويترز أكد مسؤولون كبار في إدارة ترامب أن الغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية لم تكن تمهيدا لتغيير النظام، فيما حثت واشنطن طهران على الابتعاد عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.

وفجر الأحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في “فوردو” وأنه أنتهى، وفق وصفه.

وقال ترامب: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا”، مضيفًا: “الآن هو وقت السلام، وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وتابع “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله: “على الإيرانيين التوقف فورا وإلا سيتعرضون للقصف مجددا”.