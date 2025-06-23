رئيس الأركان الإيراني يتعهد برد “حاسم” على الهجوم الأمريكي

اعتبر رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، الاثنين، ما سمّاه “انتهاك” الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب سيادة بلاده عبر استهداف ثلاثة مواقع على الأراضي الإيرانية “خرقا واضحا للقوانين الدولية”.

وأضاف أن “انتهاك حرمة بلادنا لن يبقى بلا رد”، وشدد على أن بلاده سترد بشكل “حاسم وقاطع” على أي اعتداء.

وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن “تصرُّف ترامب نابع من اليأس ومحاولة لإنقاذ وكيله في المنطقة وهو الكيان الإسرائيلي”، مؤكدا أن “صواريخنا ومسيَّراتنا تستهدف أراضي العدو الصهيوني”، وأن “الهجمات الإيرانية ستتسبب في تدمير الكيان الصهيوني”.

واختتم تصريحاته بالقول “لن نرضخ لأي عدو، وسنرد بقوة على أي اعتداء علينا”.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للهجوم الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، مما خلَّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.