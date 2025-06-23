سياسة|قطر

ردود فعل عربية وعالمية على القصف الإيراني لقاعدة العديد الجوية في قطر

إطلاق صواريخ اعتراضية بعد أن قالت إيران إنها استهدفت قاعدة العديد بهجوم صاروخي
إطلاق صواريخ اعتراضية بعد أن قالت إيران إنها استهدفت قاعدة العديد بهجوم صاروخي (رويترز)
23/6/2025-|آخر تحديث: 10:31 PM (توقيت مكة)

أدان عدد من الدول القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، قصف قاعدة العديد الجوية في قطر بصواريخ، ردا على الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، أمس الأحد.

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وذكرت مصر في بيانها الذي أدانت فيه الهجوم الإيراني أنها “تستنكر وبشدة هذا الهجوم الذي يهدد سلامة الأراضي القطرية، ويُعَد انتهاكا سافرا لسيادتها”.

أما المملكة العربية السعودية، فقالت في بيان عقب القصف الإيراني “تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يُعَد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال”.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن فرنسا مع قطر، مضيفا “أنا على اتصال وثيق مع سلطات البلد وشركائنا في المنطقة. أدعو جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات. يجب أن تنتهي دوامة الفوضى”.

بدورها، أدانت الإمارات العربية المتحدة القصف الإيراني، وشددت في بيان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرة من أن “استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة، ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين”.

وأكدت سلطنة عمان أن “القصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية في دولة قطر عمل مرفوض ومدان، وينذر بتوسيع رقعة الصراع”.

وقالت الخارجية العمانية في بيان إنها تستنكر “التصعيد الإقليمي المتواصل بالمنطقة والذي سببته إسرائيل بهجومها الصاروخي اللا مشروع على إيران”.

كما أكدت البحرين تضامنها مع دولة قطر بعد الهجوم الإيراني على أراضيها.

من جهتها، أدانت المملكة الأردنية الهجوم الإيراني، وعبَّرت عن تضامنها الكامل مع الدوحة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة على “ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة”، وحذر من “تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين”.

وشدَّد القضاة على “ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة”.

كما أدان العراق الهجوم الإيراني، وقالت الخارجية العراقية إنها “تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، والذي بدأ يمتد إلى دول شقيقة بتعرض دولة قطر لهجوم، في تطور لطالما حذّر العراق من احتمالية حدوثه، نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في قطر، وقالت إنه “انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعتبر تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وشدد لبنان في بيان على دور قطر الإيجابي في الساحة الدولية. وقال الرئيس جوزيف عون إن قطر “لعبت دائما دورا إيجابيا لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال”.

وفي هذا السياق، عبَّرت وزارة الخارجية السويدية عن قلقها إزاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف في قطر ودول أخرى في المنطقة. وقالت “لقد تفاقم الوضع في المنطقة، وتنذر أحداث الليلة بامتداد الصراع إلى دول أخرى. إن خفض التصعيد وضبط النفس والعودة إلى الحوار والدبلوماسية أمور بالغة الأهمية، ونحن نتابع التطورات عن كثب”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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