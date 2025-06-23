ردود فعل عربية وعالمية على القصف الإيراني لقاعدة العديد الجوية في قطر

أدان عدد من الدول القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، قصف قاعدة العديد الجوية في قطر بصواريخ، ردا على الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، أمس الأحد.

وذكرت مصر في بيانها الذي أدانت فيه الهجوم الإيراني أنها “تستنكر وبشدة هذا الهجوم الذي يهدد سلامة الأراضي القطرية، ويُعَد انتهاكا سافرا لسيادتها”.

أما المملكة العربية السعودية، فقالت في بيان عقب القصف الإيراني “تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يُعَد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال”.

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. pic.twitter.com/bH49GczghD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 23, 2025

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن فرنسا مع قطر، مضيفا “أنا على اتصال وثيق مع سلطات البلد وشركائنا في المنطقة. أدعو جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات. يجب أن تنتهي دوامة الفوضى”.

J’exprime la solidarité de la France au Qatar frappé par l’Iran sur son sol. Je suis en contact étroit avec les autorités du pays et nos partenaires de la région. J’appelle toutes les parties à la plus grande retenue, à la désescalade et au retour à la table des négociations.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2025

بدورها، أدانت الإمارات العربية المتحدة القصف الإيراني، وشددت في بيان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرة من أن “استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة، ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين”.

الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف قطرhttps://t.co/Xim4Up7kMY pic.twitter.com/y9jtaDrqBy — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) June 23, 2025

وأكدت سلطنة عمان أن “القصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية في دولة قطر عمل مرفوض ومدان، وينذر بتوسيع رقعة الصراع”.

وقالت الخارجية العمانية في بيان إنها تستنكر “التصعيد الإقليمي المتواصل بالمنطقة والذي سببته إسرائيل بهجومها الصاروخي اللا مشروع على إيران”.

#بيان || أعرب ناطق رسمي بوزارة الخارجية عن استنكار سلطنة عمان للتصعيد الإقليمي المتواصل الذي تشهده المنطقة والذي تسببته إسرائيل في الثالث عشر من شهر يونيو الجاري بهجومها الصاروخي اللا مشروع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبادل الهجمات الصاروخية المتواصلة منذ ذلك الحين، pic.twitter.com/RoGHjr4xIo — وزارة الخارجية (@FMofOman) June 23, 2025

كما أكدت البحرين تضامنها مع دولة قطر بعد الهجوم الإيراني على أراضيها.

مملكة البحرين تؤكد وقوفها وتضامنها مع دولة قطر الشقيقة بعد الهجوم الإيراني على أراضيهاhttps://t.co/CbIAaYW0WI pic.twitter.com/TUWVLUuRTp — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) June 23, 2025

من جهتها، أدانت المملكة الأردنية الهجوم الإيراني، وعبَّرت عن تضامنها الكامل مع الدوحة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة على “ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة”، وحذر من “تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين”.

وشدَّد القضاة على “ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة”.

أكّد الأردن اليوم إدانته الشديدة للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة؛ خرقًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها،… pic.twitter.com/kV65MDmNCP — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) June 23, 2025

كما أدان العراق الهجوم الإيراني. وقالت الخارجية العراقية إنها “تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، والذي بدأ يمتد إلى دول شقيقة بتعرض دولة قطر لهجوم، في تطور لطالما حذّر العراق من احتمالية حدوثه، نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وأدانت الخارجية المغربية “الهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي”.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في قطر، وقالت إنه “انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعتبر تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي “بأشد عبارات الإدانة والاستنكار” الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.

وأكد الأمين العام أن “هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، ومساسًا مباشراً بأمن دول المجلس كافة، مجددًا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفًا واحدًا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها”.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضي دولة قطر. الأمانة العامة – مدينة الرياض. أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت… pic.twitter.com/7O7mBUwny7 — جاسم محمد البديوي (@jasemalbudaiwi) June 23, 2025

وشدد لبنان في بيان على دور قطر الإيجابي في الساحة الدولية. وقال الرئيس جوزيف عون إن قطر “لعبت دائما دورا إيجابيا لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال”.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم معتبراً انه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة وخطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلا عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 23, 2025

وفي هذا السياق، عبَّرت وزارة الخارجية السويدية عن قلقها إزاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف في قطر ودول أخرى في المنطقة. وقالت “لقد تفاقم الوضع في المنطقة، وتنذر أحداث الليلة بامتداد الصراع إلى دول أخرى. إن خفض التصعيد وضبط النفس والعودة إلى الحوار والدبلوماسية أمور بالغة الأهمية، ونحن نتابع التطورات عن كثب”.