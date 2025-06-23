رعب صافرات الإنذار.. انقلاب سيارة في حيفا خلال محاولة الهروب من صاروخ إيراني (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لانقلاب سيارة خلال محاولتها الفرار بعد انطلاق صفارات الإنذار في حيفا للتحذير من هجوم صاروخي إيراني.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بأن السيارة كانت تحاول الهروب فور سماع صفارات الإنذار، ما أدى إلى انقلابها دون أن تُسجّل إصابات خطرة.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الصفارات لم تُطلق عند بداية الهجوم، ما أدى إلى اضطراب في التحركات.

وذكرت الصحيفة أن قيادة الجبهة الداخلية تحقق في الحادث، بعد عدم تفعيل صفارات الإنذار في الوقت المناسب، ما أدى لتأخير دخولها إلى الملاجئ.

خلل نظام الإنذار

وذكرت وسائل الإعلام أنه قد تم تقديم المساعدة لسائقة السيارة (75 عاما)، التي أُصيبت بجروح طفيفة وتم نقلها إلى المستشفى.

كانت مدينة حيفا قد شهدت سابقا إطلاق صاروخ اعتراضي دون تنبيه مسبق وجدل حول غياب الصفارات، ما أثار مخاوف السكان.

وتكررت مشاهد الأعطال في صفارات الإنذار هذا الأسبوع، خلال إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل، لا سيما في مناطق حيفا والشمال.

ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي أن النظام لم يتعطّل، لكن وقبل الانفجار تم إصدار تحذير عام، والسبب ربما يعود إلى “خلل في صاروخ اعتراض إسرائيلي” وليس فشل الإنذار.