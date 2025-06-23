شاهد: الصور الأولى من داخل سجن إيفين عقب الضربة الإسرائيلية

بث التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بمدخل سجن إيفين شمال غربي العاصمة طهران، جراء ضربة إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو للحظة الاستهداف، وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بتضرر أجزاء من سجن إيفين بسبب القصف الإسرائيلي، مردفة أن “الوضع بالسجن تحت السيطرة”. وأكّدت أن الاستهداف يتعارض مع القوانين الدولية.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مقطع الانفجار عبر منصة إكس، وأرفقه بعبارة “تحيا الحرية!” بالإسبانية، في إشارة رمزية إلى دعم المعارضين للنظام الإيراني.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 23, 2025

مبررات إسرائيل

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بقصف بوابات سجن إيفين “الذي يُحتجز بداخله معارضو النظام الإيراني بهدف تمكينهم من الهروب”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أمرنا الجيش بمهاجمة مقر الباسيج وسجن إيفين للسجناء السياسيين والمعارضين في إيران“.

ولأول مرة يصرّح وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو، بالقول “نعمل حاليا مع المعارضة الإيرانية ونستهدف من يؤذي الشعب الإيراني”.

وأضاف في كلمة له “خلافا لسكان غزة الداعمين لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس، فإن كثيرا من الإيرانيين لا يريدون النظام، ولذلك نريد خلق نظام جديد في طهران”.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن سلاح الجو يواصل شنّ غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية في عمق الأراضي الإيرانية، مركّزًا ضرباته على مناطق في العاصمة طهران وغربي إيران.

وأوضح البيان أن الغارات الحالية تستهدف بنى تحتية عسكرية، بما في ذلك منشآت لتخزين وإطلاق الصواريخ، ومواقع أقمار صناعية، وأنظمة رادار متقدمة في منطقتي كرمانشاه وهمدان.