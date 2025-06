شاهد: الصور الأولى من داخل سجن إيفين عقب الضربة الإسرائيلية

بث التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بمدخل سجن إيفين شمال غربي العاصمة طهران، جراء ضربة إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو للحظة الاستهداف، وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بتضرر أجزاء من سجن إيفين بسبب القصف الإسرائيلي، مردفة أن “الوضع بالسجن تحت السيطرة”. وأكّدت أن الاستهداف يتعارض مع القوانين الدولية.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مقطع الانفجار عبر منصة إكس، وأرفقه بعبارة “تحيا الحرية!” بالإسبانية، في إشارة رمزية إلى دعم المعارضين للنظام الإيراني.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 23, 2025