“لِمَ لا”.. هل يفتح ترامب الباب أمام تغيير النظام في إيران؟

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد غارات عسكرية أمريكية على مواقع نووية إيرانية، فجر أمس الأحد.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح (تغيير النظام) لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟”.

ووفق وكالة رويترز أكد مسؤولون كبار في إدارة ترامب أن الغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية لم تكن تمهيدا لتغيير النظام، فيما حثت واشنطن طهران على الابتعاد عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.

مطرقة منتصف الليل

ولم تكن عملية “مطرقة منتصف الليل” معروفة إلا لعدد قليل من الأشخاص في واشنطن وفي مقر القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط في تامبا بولاية فلوريدا.

وحذر وزير الدفاع بيت هيغسيث إيران من تنفيذ تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة، وقال إن القوات الأمريكية مستعدة للدفاع عن نفسها.

وقال هيغسيث للصحفيين في البنتاغون “هذه المهمة لم تكن تهدف ولا تتعلق بتغيير النظام”.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، في مقابلة أجراها معه برنامج “لقاء الصحافة مع كريستين ويلكر” على قناة إن.بي.سي التلفزيونية إن “الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران، نريد إنهاء برنامجهم النووي”.

وأضاف “أعتقد أننا أعدنا برنامجهم إلى الوراء لفترة طويلة جدا”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “ليست لديها أي مصلحة في نشر قوات برية على الأرض”. وأن الرئيس ترامب يأمل الآن في السعي إلى حل دبلوماسي.

وتابع فانس: “لا نريد إطالة أمد هذا الأمر أو توسيعه. نريد التحدث مع الإيرانيين بشأن تسوية طويلة الأمد هنا”.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين للصحفيين إن 7 قاذفات من طراز بي-2 حلقت لمدة 18 ساعة من الولايات المتحدة إلى إيران لإسقاط 14 قنبلة خارقة للتحصينات.

وأضاف “الولايات المتحدة أطلقت 75 قذيفة موجهة بدقة، بما في ذلك أكثر من 20 صاروخ توماهوك، إلى جانب مشاركة 125 طائرة عسكرية على الأقل في العملية التي استهدفت 3 مواقع نووية”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في “فوردو” وأنه أنتهى، وفق وصفه.

وقال ترامب: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا”، مضيفًا: “الآن هو وقت السلام، وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وتابع “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجمات على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.