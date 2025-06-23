متحدث عسكري إيراني: على الولايات المتحدة أن تتوقع عواقب وخيمة (فيديو)

قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، في مقطع فيديو نُشر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة انتهكت السيادة الإيرانية ودخلت في حرب مباشرة مع بلاده في إطار دعمها لإسرائيل.

وأضاف أن هذا التحرك -في إشارة إلى الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد- سيوسع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأكد ذو الفقاري أن على الولايات المتحدة أن تتوقع عواقب وخيمة على أفعالها.

وختم برسالة بالإنجليزية، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا “قد تبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها”.

يُشار إلى أن “خاتم الأنبياء المركزي” هو أكبر مقر لقيادة القوات المسلحة الإيرانية، ويعد أحد التشكيلات المركزية التابعة للحرس الثوري، ويعنى بتنسيق وإدارة العمليات العسكرية الكبرى.

وبدأت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الجاري، هجوما على أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، مما دفع طهران إلى الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي.