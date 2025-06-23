إيران تتوعد بمواصلة الرد على الهجمات الأمريكية

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز، اليوم الاثنين، إن إيران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية.

وأضاف أن إيران تتحلى بالعقلانية اللازمة لبدء عملية دبلوماسية بعد معاقبة “المعتدي”، مشيرا إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى المفاوضات فيتعين أولا وقف الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.

وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، قصف قاعدة العديد الجوية في قطر بصواريخ، ردا على الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، أمس الأحد.