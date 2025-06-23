مسؤول عسكري أمريكي يكشف تفاصيل الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، إن قاعدة العديد الجوية في قطر تعرضت لهجوم “بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران“.

وقال المسؤول “لا توجد حتى الآن أي تقارير عن خسائر بشرية أمريكية. نراقب الوضع عن كثب، وسنوافيكم بمزيد من المعلومات فور توافرها”.

في السياق، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز، اليوم الاثنين، إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين في صفوف القوات الأمريكية بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية.

وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الهجوم الإيراني على القاعدة الموجودة في قطر نُفذ بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز إنه لم يُرصَد أي هجوم إيراني على قواعد أخرى في المنطقة باستثناء قاعدة العديد.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، الاثنين، أن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أنه “لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات”.

وشددت الوزارة على أن أجواء دولة قطر وأراضيها آمنة بالكامل، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ. ودعت المواطنين والمقيمين إلى متابعة التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية فقط.

وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي ضد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وذلك “ردا على العمل العدواني والسافر الذي نفذته الولايات المتحدة ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية”.

وأوضح البيان الإيراني أن عدد الصواريخ المستخدَمة في العملية كان مماثلا لعدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت النووية، مؤكدا أن القاعدة المستهدَفة بعيدة عن المناطق الحضرية والسكنية في قطر، ومشددا على أن هذا الإجراء لا يشكل أي تهديد لدولة قطر أو شعبها، وأن طهران ملتزمة باستمرار العلاقات الودية مع الدوحة.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن “عملية الرد على العدوان الأمريكي بدأت بعملية مشتركة بين الحرس الثوري والجيش”، مؤكدة تنفيذ “هجوم صاروخي مدمر وقوي”.