بتقنية الذكاء الاصطناعي.. تقرير يكشف مسار القاذفات الأمريكية والغارات الخاطفة التي استهدفت منشآت إيران النووية (فيديو)

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وثقت “الجزيرة مباشر” تفاصيل الغارات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.

اسم العملية.. “مطرقة منتصف الليل”.

في 22 يونيو/حزيران 2025، نفَّذت القوات الجوية الأمريكية هجومًا بنحو 125 مقاتلة إلى جانب 7 قاذفات من طراز (بي-2 سبيريت) والتي تسمى (الشبح) لضرب 3 مواقع نووية إيرانية هي فوردو، نطنز، وأصفهان، وذلك باستخدام قنابل من طراز جي.بي.يو-57 الخارقة للتحصينات البالغ وزنها 13 طنًا.

انطلقت القاذفات صباح 21 يونيو 2025 من قاعدة Whiteman في ولاية ميزوري، وعبر رحلة طويلة استمرت نحو 37 ساعة من دون توقف.

حلّقت القاذفات الأمريكية عبر الأجواء فوق المحيط الهادئ، مرورًا بقواعد استراتيجية مثل دييغو غارسيا أو غوام، حيث تم التزود بالوقود جواً في عدة مراحل لضمان استمرار الرحلة الطويلة نحو إيران.

دخلت القاذفات الأجواء الإيرانية فجر 22 من يونيو حوالي الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

تم استهداف مفاعل “فوردو” بـ 14 قنبلة، فيما تم استهداف مفاعل أصفهان بقصف صاروخي من طراز “توماهوك”، انطلق من غواصات أمريكية.

تم استهداف منشأة نطنز بقنابل خارقة للتحصينات أطلقتها مقاتلات أمريكية شاركت في الهجوم.

بعد تنفيذ المهمة، عادت القاذفات إلى قاعدة Whiteman الجوية في ولاية ميزوري عبر نفس المسار والعقد الجوية للتزود بالوقود.