الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي عقب إصابته بصاروخ إيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في أعقاب إصابته بصاروخ أُطلق من إيران.

وأوضح الجيش في بيان أن الجندي القتيل يُدعى إيتان زاكس (18 عاما)، وهو من مدينة بئر السبع في جنوب البلاد.

وذكر البيان أن زاكس كان مقاتلا في فترة التدريب ضمن وحدة المهام المتعددة 888، المعروفة بمهامها الخاصة والمعقدة.

وأشار البيان إلى أن الجندي قُتل بعد إصابته المباشرة بصاروخ إيراني، دون أن يحدد موقع الضربة أو توقيتها بدقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل.