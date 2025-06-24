ترامب يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل، مؤكدًا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 ساعات.

وعبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “تهانينا للجميع، فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، ومنعنا حربًا كانت ستمتد سنوات”.

وأوضح أن “وقف إطلاق النار سيستمر أولًا لمدة 12 ساعة، وبعدها ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا، مضيفًا أن العالم سيحيي، بعد مرور 24 ساعة من تنفيذ الاتفاق، نهاية رسمية لحرب الاثني عشر يومًا.

وأشاد ترامب بالطرفين قائلاً: “أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب”.

ورأى ترامب أن “هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن ذلك لم يحدث”.

وختم ترامب رسالته بالدعاء قائلاً: “حفظ الله إسرائيل وإيران، أوقفنا حربًا مدمرة للمنطقة”.

وفجر الأحد الماضي، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.