ترامب يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل، مؤكدًا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 ساعات.

وعبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “تهانينا للجميع، فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، ومنعنا حربًا كانت ستمتد سنوات”.

وأوضح أن “وقف إطلاق النار سيستمر أولًا لمدة 12 ساعة، وبعدها ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا، مضيفًا أن العالم سيحيي، بعد مرور 24 ساعة من تنفيذ الاتفاق، نهاية رسمية لحرب الاثني عشر يومًا.

وأشاد ترامب بالطرفين قائلاً: “أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب”.

ورأى ترامب أن “هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن ذلك لم يحدث”.

وختم ترامب رسالته بالدعاء قائلاً: “حفظ الله إسرائيل وإيران، أوقفنا حربًا مدمرة للمنطقة”.

قطر تضمن موافقة إيران على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع، قوله إن “رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية في قطر”.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن “الاتصال الهاتفي جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، طالبا مساعدة الدوحة في إقناع طهران بالموافقة هي الأخرى عليه”.

وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول مطلع، قوله إن “ترامب ونائبه دي فانس بحثا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجوم على قاعدة العديد”.

كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن “طهران توافق على وقف إطلاق النار مع تل أبيب بوساطة قطرية واقتراح أمريكي”.

إيران تعلن استهداف قاعدة العديد في قطر والدوحة تؤكد إحباط الهجوم

ويأتي إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مؤكدة أنه “لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات”.

وشددت الوزارة على أن أجواء دولة قطر وأراضيها آمنة بالكامل، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعت المواطنين والمقيمين إلى متابعة التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية فقط.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت أن “عملية الرد على العدوان الأمريكي بدأت بعملية مشتركة بين الحرس الثوري والجيش”، مؤكدة تنفيذ “هجوم صاروخي مدمر وقوي” استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأوضح البيان الإيراني أن عدد الصواريخ المستخدَمة في العملية كان مماثلا لعدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت النووية، مؤكدا أن القاعدة المستهدَفة بعيدة عن المناطق الحضرية والسكنية في قطر، ومشددا على أن هذا الإجراء لا يشكل أي تهديد لدولة قطر أو شعبها، وأن طهران ملتزمة باستمرار العلاقات الودية مع الدوحة.

المواقع التي قصفناها في إيران دُمرت بالكامل

وفي وقت سابق الاثنين، أكد ترامب أن المواقع النووية التي استهدفتها بلاده في إيران دمرت بالكامل، على حد تعبيره.

جاء ذلك في معرض تقييمه للأضرار التي لحقت بثلاث منشآت نووية جراء الغارات الجوية الأمريكية على إيران، الأحد، عبر منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال.

وأكد ترامب أن المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة في إيران دمرت بالكامل، ونفى صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام أمريكية تفيد عكس ذلك.

وذكر ترامب أن “اللاأخلاقية في وسائل الإعلام لا تنتهي”.

وفجر الأحد الماضي، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.