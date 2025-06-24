“ننتصر أو نموت”.. مواطنون في طهران ينددون بالهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية (فيديو)

أعرب العديد من المواطنين الإيرانيين في العاصمة طهران عن تحديهم للهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدين رفضهم الخضوع، وتمسكهم بوطنهم ورفضهم أي اعتداء عليه.

وفجر الأحد الماضي، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وقال محمد، أحد سكان طهران “لم يكن هناك شيء غير قانوني، المواقع لا تتضمن مخالفات، وهي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن جزء من معاهدة عدم الانتشار النووي، ومع ذلك قصفوا هذه المواقع، في حين أن إسرائيل ليست طرفا في المعاهدة، وتمتلك أسلحة نووية وطاقة نووية، فلماذا لا يردون عليها؟”.

وأكد محمد أنه ما دام حيّا، فسيبقى مدافعا عن وطنه إيران، مشددا على أن المواطنين يفتدون وطنهم بأرواحهم، وأضاف “لن نستسلم لإسرائيل وأمريكا، لأن الاستسلام لا يزيدهم إلا جرأة، لذلك سنثبت في مواقعنا، إما أن ننتصر أو نموت”.

من جهته، قال المواطن هاني إنه من المرجَّح أن تنفذ إيران ما أعلنته بشأن إغلاق مضيق هرمز، متوقعا تصاعد التوتر في المنطقة بعد قصف الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية.

في السياق ذاته، قال المواطن هدايتي “لو كانت الولايات المتحدة تريد حلا دبلوماسيا لما قامت بهذه الاستفزازات”، مؤكدا أن إيران قوية، وسترد بشدة في الوقت المناسب.

أما المواطن تركمان، فرأى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستستخدمان كل الوسائل الممكنة لإضعاف إيران، لكنه شدد على أن ذلك أمر مستحيل، مشيرا إلى أنه عايش الحروب، ومؤكدا تمسكه بوطنه ورفضه أي هجوم.

ومنذ فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، في عملية عسكرية سمتها “الأسد الصاعد“، أسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني، بينما ردت إيران بسلسلة من العمليات العسكرية التي تضمنت قصف المدن الإسرائيلية بصواريخ باليستية ومسيَّرات، في عملية أطلقت عليها “الوعد الصادق 3″.