أنقاض واحتمال “ذخائر غير منفجرة”.. مدير “الطاقة الذرية” يتحدث عن حالة المنشآت النووية الإيرانية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إن آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة حاليا.

وأكد غروسي في مؤتمر صحفي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​​النمساوي أن الأولوية القصوى لمفتشيه هي العودة إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم تأثير الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران أبلغته عن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، خاصة المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أشار غروسي إلى رسالة تلقاها من إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري تفيد بأن إيران ستتخذ “إجراءات خاصة” لحماية موادها وأجهزتها النووية.

وقال غروسي “لم يتطرقوا إلى تفاصيل بشأن ما يعنيه ذلك لكن من الواضح أن هذا هو المعنى الضمني. يمكننا أن نتخيل وجود هذه المواد هناك”، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المواد أنقذ من الهجمات.

هل هناك ذخائر غير منفجرة؟

وأضاف أن هناك أنقاضا وربما تكون هناك ذخائر غير منفجرة في المنشآت النووية الإيرانية إثر استهدافها خلال فترة الحرب الإسرائيلية على إيران منذ 13 يونيو/حزيران والضربة الأمريكية فجر الأحد الماضي التي استهدفت 3 منشآت نووية هي أصفهان وفوردو ونطنز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر أمس الثلاثاء توقف الحرب بين إسرائيل وإيران بعد 12 يوما من اندلاعها.

وشدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه لا يمكن للمجموعة الدولية أن تقبل انقطاع عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، وأكد ضرورة مواصلة عمليات التفتيش بالمنشآت النووية الإيرانية.

إيران تمتلك المعرفة النووية

ولفت غروسي إلى أن المعرفة التكنولوجية النووية والقدرة الصناعية موجودة في إيران ولا يمكن لأحد أن ينكرها.

وتابع “إذا قررت إيران الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية فستكون خطوة مؤسفة ولا تخدم إيران في المقام الأول”.

وقال إن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران “يجب ألا نضيعها”.

وأضاف “سنعمل على إعادة التواصل مع إيران، ربما في فيينا”.