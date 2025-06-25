إيران تبدأ التحرك ضد وكالة الطاقة الذرية ورئيس البرلمان يقدم تعهدا بشأن البرنامج النووي

صدق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

تأتي هذه الخطوة بعد هجمات أمريكية وقعت الأحد الماضي على منشآت نووية إيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ضربة قاضية للبرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء.

وبحسب التلفزيون الإيراني، صوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح القرار، وامتنع نائب واحد، ولم يصوت أي نائب ضده.

وبعد التصويت، ردد نواب البرلمان هتافات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”، وفق التلفزيون الإيراني.

ويتطلب القانون لدخوله حيز التنفيذ موافقة مجلس صيانة الدستور ومجلس الأمن القومي.

واتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإضفاء الشرعية على هجمات إسرائيل والتواطؤ في قصف واشنطن للمنشآت النووية.

🎥 بالفيديو | نواب في البرلمان الإيراني يهتفون بشعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" بعد التصويت على اقتراح قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. pic.twitter.com/4GAGKLQvpP — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 25, 2025

فقدت مصداقيتها

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، فقدت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان”.

وأضاف: “ستعلق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعاونها مع الوكالة إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية”، مؤكدا أن الأنشطة النووية الإيرانية السلمية “ستتقدم بوتيرة أسرع”.

وشنّت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مستهدفة مواقع نووية وعلماء وكبار القادة العسكريين في محاولة منها لتعطيل الجهود النووية الإيرانية.

وكان رئيس الوكالة رافائيل جروسي قد دعا في وقت سابق إلى استئناف عمليات التفتيش النووية في إيران، في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.