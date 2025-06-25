إيران تكشف تفاصيل الخسائر البشرية بعد الحرب مع إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عقب توقف الحرب مع إسرائيل، أن حصيلة القتلى والجرحى بلغت 5356 شخصًا، من بينهم 610 قتيل و4746 جريحًا، مع رصد أضرار واسعة في البنية التحتية الصحية وخسائر بشرية في صفوف الكوادر الطبية.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة أن 687 عملية جراحية أُجريت للمصابين جراء الهجمات، بينما أُصيب 25 من أفراد الكادر الصحي بين شهيد وجريح.

كما تضررت تسع سيارات إسعاف وسبعة مستشفيات وأربع وحدات صحية وستة مراكز إسعاف بفعل الاستهدافات الأخيرة.

وبيّنت التقارير أن بين المصابين 185 امرأة و65 شخصًا دون سن العشرين، أصغرهم طفل في الثالثة من عمره. كما بلغ عدد الشهيدات 49 امرأة، من بينهن امرأتان حاملتان، إضافة إلى 13 طفلًا قتيلا أصغرهم رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأشارت الجهات الصحية إلى استمرار العمل لإغاثة المتضررين رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمستشفيات ومرافق الاستجابة الطبية.

وشنت إسرائيل، بدعم أمريكي، في 13 يونيو/حزيران الجاري، هجومًا على إيران استمر 12 يومًا واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، إضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وتمكن عدد كبير منها من اختراق منظومات الدفاع الإسرائيلية، ما تسبب في دمار واسع وحالة ذعر غير مسبوقة، فضلًا عن سقوط 28 قتيلًا و3238 جريحًا، وفق بيانات وزارة الصحة ومصادر إعلامية إسرائيلية.

وفي أعقاب الرد الصاروخي الإيراني والخسائر التي ألحقتها بإسرائيل، شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية إيرانية، معلنة “نهاية” البرنامج النووي الإيراني. وردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، قبل أن تعلن واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.