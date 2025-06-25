احترقوا و”ذابت هوياتهم”.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل ضابط و6 جنود بعد اشتعال ناقلتهم في كمين القسام (فيديو)

بعد ساعات من تأكيد، كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إيقاع قتلى وجرحى في كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط و6 جنود من قوات الهندسة القتالية في انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند كانوا يستقلونها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصباح الأربعاء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الناقلة احترقت بمن فيها من جنود، وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هويات الجنود القتلى بالكمين عقب الحادثة”.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “فرق الإنقاذ فشلت بإخماد النيران المشتعلة في الناقلة واستكملت إخمادها بعد جرها لإسرائيل”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “فقدان الضابط والجنود الـ6 مؤلم وقد قتلوا دفاعا عن إسرائيل وسعيا لإعادة المخطوفين”.

في السياق، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن تحقيقا أوليا كشف أن “الناقلة احترقت بمن فيها من جنود وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هوياتهم عقب الحادثة”.

وأضافت الصحيفة أن “مروحيات الإجلاء عادت فارغة إلى القواعد بعدما اضطر الجيش جر ناقلة الجند بمن فيها إلى إسرائيل”.

وأشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن “جيش الاحتلال لم يعثر على المقاتلين الذين زرعوا العبوة الناسفة حتى اللحظة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن معارك ضارية وقعت بالمكان وأن مقاومين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن “الحدث يوصف بأنه واحد من أصعب الأحداث التي تعرض إليها جنود الجيش في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة”.

בוקר כואב מאד בהיוודע דבר נפילתם של בנים יקרים ואהובים בקרב בחאן יונס. שבעה פרחים שנקטפו בהגנה על עמנו ומולדתנו – מתן, רונאל, ניב, רונן, שחר, מעיין ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. הזירה בעזה קשה, הקרבות קשים והמשא כבד מנשוא. אנחנו מרכינים ראש ומחבקים בכאב ודמע את המשפחות… pic.twitter.com/FlXgAwnniR — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 25, 2025

إسرائيل تكبدت أثمانا باهظة

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستكمل مهمتها ضد ما سماه “محور الشر”، متوعدا بهزيمة حماس وإعادة المخطوفين الأحياء والأموات من غزة.

كما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير عودة تركيز العمليات على غزة لاستعادة من سماهم “الرهائن” ولإسقاط حماس.

في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن “إسرائيل تكبدت أثمانا باهظة، مطالبا في كلمة متلفزة بالتوصل إلى اتفاق يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويشمل تفكيك برنامجها الصاروخي.

בוקר קשה מאוד. אסון גדול אתמול בדרום הרצועה שגבה את חייהם של שבעה לוחמינו, טובי בנינו. סגן מתן שי ישינובסקי, בן 21 מכפר יונה; סמ"ר רונאל בן־משה, בן 20 מרחובות; סמ"ר ניב רדיע, בן 20 מאליכין; סמל רונן שפירו, בן 19 ממזכרת בתיה; סמל שחר מנואב, בן 21 מאשקלון; וסמל מעיין ברוך… pic.twitter.com/BCLLmuDg2h — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) June 25, 2025

ماذا جرى في كمين خان يونس؟

ومساء الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي منشور عبر قناتها على منصة تلغرام، قالت الكتائب “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (آر بي جي) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود، تلاه استهداف مباشر بالأسلحة الرشاشة لإحكام السيطرة النارية على الموقع، حسب بيان القسام.

وذكرت القسام أن “مقاتليها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الصهيونية بين قتيل وجريح”.

كما أشارت القسام إلى أنها استهدفت “دبابة إسرائيلية من نوع ميركفا بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 في نفس المنطقة”.

كمائن للقسام والسرايا تُظهر قنص جنود وتفجير مدرعات للاحتلال

وهذا هو الاعلان الثاني للقسام الثلاثاء، في سياق تصعيد عمليات الرد التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ففي سياق العمليات العسكرية في قطاع غزة أيضا، بثت القسام في وقت سابق، مقطع فيديو لعدد من العمليات العسكرية التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتعاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور شرق مدينة خان يونس.

وتظهر المشاهد المصورة “كمائن جديدة نفذتها القسام بالاشتراك مع سرايا القدس ضد قوات جيش الاحتلال شرق خان يونس”.

كما تتضمن المشاهد “عمليات قنص جنود وتفجير لآليات إسرائيلية، في مناطق التوغل في محيط بلدة عبسان الكبيرة ومنطقة السناطي”، وهي مناطق تشهد منذ أيام مواجهات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل 878 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 435 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته، فيما أصيب إجمالا 6 آلاف ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2738 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق بيانات الجيش الرسمية.