ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن الضربة كانت “دقيقة وناجحة جداً” وأسفرت عن “تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية بالكامل”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بالقمة السنوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، مساء الأربعاء “الضرر الذي لحق بمنشآت إيران النووية هائل، لدينا تقارير تؤكد أن المنشآت احترقت بالكامل ولم تعد صالحة للاستخدام، وسنقدم إحاطة شاملة بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل”.

تفاصيل الضربة

وكشف ترامب أن العملية تطلبت “تحليق طائراتنا لمدة 37 ساعة متواصلة، مع إطلاق 30 صاروخاً دقيقاً من غواصاتنا بعيدة المدى”، مشدداً على أن “كل صاروخ أصاب هدفه بدقة متناهية، بفارق خطأ لم يتجاوز بضع بوصات”.

وأضاف أن الهجوم لم يقتصر على منشأة “فوردو” النووية فقط، بل شمل “منشأتين إضافيتين” كانتا ضمن أهداف العملية، مؤكداً أن القوات الأمريكية استخدمت “مقاتلات “إف – 22″ و”إف – 35″ وطائرات التزود بالوقود جواً” في عملية “مدهشة بكل المقاييس”.

وهاجم ترامب بعض وسائل الإعلام الأمريكية، ووصف تقارير نيويورك تايمز و”سي إن إن” بأنها “أخبار مزيفة”، نافياً ما قيل عن أن الضربة كانت محدودة، قائلاً “ما حدث هو دمار هائل.. الدمار أكبر بكثير مما ذكرته هذه المؤسسات الفاشلة”.

وحول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، أكد ترامب أن إيران “لا يمكنها الوصول إلى المواد النووية بعد الآن، فالمواد باتت مدفونة تحت طبقات سميكة من الخرسانة والصلب”، مضيفاً “ضربناهم بقوة وسرعة كبيرة، ولم يكن لديهم وقت لنقل أي من المواد النووية”.

وقال “الحرب انتهت.. وسنطلب من الإيرانيين تعهداً بعدم استئناف نشاطهم النووي، ولا أتوقع أن يعودوا إليه بعد ما جرى”.

وكشف ترامب عن وجود نية أمريكية للتفاوض مع إيران الأسبوع المقبل، قائلاً “الباب مفتوح أمام إيران.. نأمل التوصل إلى اتفاق جديد معهم. سنتحدث معهم وربما سنوقع اتفاقاً”.

وأضاف “إيران بحاجة ماسة إلى المال.. الصين يمكن أن تشتري منهم النفط أو يمكنها الشراء منا.. الإيرانيون بحاجة لإعادة بناء بلدهم”، ملمحاً إلى إمكانية تخفيف العقوبات إذا التزمت طهران بالمسار الدبلوماسي.

إسرائيل وإيران وافقتا على وقف الحرب

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية استئناف المواجهات بين إيران وإسرائيل، قال ترامب “لا أعتقد أن القصف سيستأنف.. كلا الطرفين يشعر بالإرهاق، وقد وافقا على وقف الأعمال القتالية”.

وكشف أن إسرائيل كانت تستعد لتنفيذ هجوم واسع جديد ضد إيران، لكنه طلب من الإسرائيليين التراجع عنه، وأضاف “طلبت منهم إعادة الطائرات، وقد استجابوا، وكانت تلك خطوة ذكية”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن قد تطلب من طهران مستقبلاً “تعهداً رسمياً بعدم استئناف الأنشطة النووية”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه “لا يعتقد أن الإيرانيين سيستأنفون برنامجهم النووي بعد الضربة الأمريكية الأخيرة”.