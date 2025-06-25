تفجير منزل واستهداف قوات الإنقاذ.. “شهداء الأقصى” تنشر مشاهد من كمين “بيت الموت” (فيديو)

بثت كتائب “شهداء الأقصى”، اليوم الأربعاء، مشاهد من عملية كمين “بيت الموت” الذي استهدف جنودا إسرائيليين داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وأظهرت المشاهد مراحل تفخيخ المنزل قبل تحصن قوات الاحتلال به واستهداف قوات الإنقاذ والنجدة التي حاولت إجلاؤهم.

وذكرت الكتائب أن الكمين جرى تنفيذه بتاريخ 16 يونيو/حزيران الجاري حيث استهدف قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي كانت تنوي التحصن داخل أحد المنازل بالقرب من مسجد النور في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

تفجير المنزل واستهداف قوات النجدة الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب أن مقاتلو الكتائب فجروا المنزل بعدد من العبوات شديدة الإنفجار التي تم هندستها عكسياً من مخلفات الجيش الإسرائيلي حيث انفجرت بشكل متزامن.

وأضافت أنه فور وصول قوات النجدة والإنقاذ للمكان استهدفهم مقاتلوا الكتائب بقذائف الهاون عيار 60 النظامي.

وأكدت الكتائب أن الكمين أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.