سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا وتدمر آليتين شرق غزة وخان يونس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وأظهرت المشاهد رصد جنود الاحتلال من قبل أحد مقاتلي السرايا تحت لافتة كتب عليها “سرايا القدس-لواء غزة-كتيبة حطين-سلاح القنص”.

ويظهر في المقطع المصور جنود الاحتلال وهم يسحبون الجندي المستهدف بعد نجاح القناص في إصابته.

تدمير آليتين عسكريتين

وأعلنت سرايا القدس في بيان اليوم الأربعاء تمكن مقاتليها من “تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع ميركافاه بعبوة برق -جانبية- في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس“.

وقالت السرايا في بيان آخر “أمس الثلاثاء، دمّرنا آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة “الترخيص القديم” جنوب مدينة خان يونس بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار زرعناها مسبقا”.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ627 على التوالي.