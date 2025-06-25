“سيدفعون الثمن”.. ترامب يتوعد إسبانيا من قمة الناتو (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القادة الأوروبيين اتفقوا على رفع الإنفاق العسكري لدول الحلف إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا ذلك “انتصارا تاريخيا للولايات المتحدة” التي كانت تتحمل العبء الأكبر لسنوات.

وهاجم ترامب خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بالقمة السنوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، مساء اليوم الأربعاء، إسبانيا بشكل خاص، قائلا “إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي ترفض دفع مساهماتها في الناتو.. وسأطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، وإلا سيدفعون الثمن”.

وأكد ترامب نيته “التفاوض شخصيا مع الحكومة الإسبانية” بهذا الخصوص، كما ألمح إلى بحث “تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت”، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية “مزيدا من الأعباء لحماية القارة”.

وقال “إسبانيا الدولة الوحيدة التي لم توافق على الوصول إلى نسبة 5%.. ويريدون المشاركة مجانا لكنهم سيدفعون الثمن تجاريا”.

وأضاف: “لدينا صفقة تجارية مع إسبانيا على الطاولة.. سنجبرهم على دفع الضعف”، لكنه في المقابل وصف الشعب الإسباني بأنه “رائع”، قائلا “لدي العديد من الأصدقاء هناك”.