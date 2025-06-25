سياسة|قطاع غزة

صدمة في إسرائيل واعتراف بالفشل بعد كمين خان يونس

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وسط معارك محتدمة في خان يونس
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و6 جنود بمعارك جنوبي قطاع غزة، وسط احتدام الحرب في خان يونس
25/6/2025-|آخر تحديث: 12:02 PM (توقيت مكة)

سادت حالة من الصدمة والحزن الأوساط السياسية في إسرائيل عقب الإعلان عن مقتل 7 عسكريين، بينهم ضابط، في كمين محكم نفذته كتائب القسام في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

ووصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المشهد بأنه “صباح مؤلم”، مشيرًا إلى أن المعارك في قطاع غزة ضارية، وأن “العبء لا يحتمل”.

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من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “فقدان الضابط والجنود الـ6 مؤلم”، مؤكدًا أنهم “قتلوا دفاعًا عن إسرائيل وسعيًا لإعادة المخطوفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين لا تزال المقاومة الفلسطينية تحتجزهم في قطاع غزة.

أما صحيفة يسرائيل هيوم، فوصفت الحادث بأنه “من أصعب ما تعرّض له الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة”.

واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالفشل في إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس، مشيرا إلى أن الموضوع قيد التحقيق.

وأضاف المتحدث خلال كلمة اليوم الأربعاء “لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قُتلوا”.

لا مفر من الحل السياسي

زعيم المعارضة يائير لابيد اعتبر ما حدث “كارثة كبرى”، مضيفًا: “لقد أودت العمليات جنوب غزة بحياة 7 من مقاتلينا. آن الأوان لحسم هذه الحرب عبر اتفاق سياسي وأمني إقليمي لبناء بديل لحماس“.

الموقف نفسه تبناه يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، الذي قال: “حان الوقت لحسم حرب غزة باتفاق سياسي وأمني إقليمي لإرجاع الرهائن”.

سنفتح أبواب الجحيم

من جانبه قال وزير التعليم الإسرائيلي  يوآف كيش إن “واجبنا الأخلاقي والوطني يتمثل في إنجاز المهمة التي أُرسل إليها الجنود السبعة، وضمان تقويض سلطة حماس وإعادة المختطفين”.

في حين عبّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن “بالغ ألمه” لفقدان الجنود السبعة، الذين وصفهم بأنهم “سقطوا في معركة شرسة جنوبي قطاع غزة”.

بدوره قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “بعد ما فعلناه في إيران آن أوان غزة ويجب فتح أبواب الجحيم عليهم وسحقهم وتشجيع هجرتهم. يجب أن نعطي سكان غزة تاريخا محددا لتسليم المخطوفين وإلا سنفتح أبواب الجحيم ونقتل الآلاف”.

كمين مركب

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت عن إيقاع قتلى وجرحى في كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط و6 جنود من قوات الهندسة القتالية بانفجار عبوة ناسفة بناقلة جند كانوا يستقلونها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

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