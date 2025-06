قائد فيلق القدس إسماعيل قآني يظهر مجددا متحديا شائعات اغتياله (فيديو)

“العائد من الموت”.. هكذا وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قائد فيلق القدس الإيراني، العميد إسماعيل قآني، بعدما ظهر الثلاثاء، في قلب العاصمة طهران، متحديا شائعات اغتياله للمرة الثانية، إثر مزاعم بمقتله في هجمات إسرائيلية على إيران قبل 12 يوما.

وبثت وكالة “تسنيم” الإيرانية مقطع “فيديو” يظهر قآني وسط حشد جماهيري في احتفالات شعبية اعتبرتها طهران “احتفالات النصر”، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وفي 13 يونيو/حزيران، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر إيرانية لم تسمها، أن قآني قُتل في هجوم جوي إسرائيلي استهدف مواقع داخل إيران، وهي مزاعم لم تؤكدها السلطات حينها.

ويعد هذا الظهور الثاني من نوعه خلال عام، بعد شائعات سابقة تحدثت عن مقتله خلال ضربات إسرائيلية أثناء الحرب على لبنان.

General Qaani, Commander of IRGC Quds Force, seen among Tehran’s rally attendees today following the last night attack on the US Al Udeid Airbase in Qatar.#Iran pic.twitter.com/bOvPaY3SAt

— Iran Nuances (@IranNuances) June 24, 2025