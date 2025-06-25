لأول مرة.. مسلم يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك

فاز المرشح المسلم زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

ورغم أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جاريا، فقد أقرّ كومو بهزيمته، قائلا أمام أنصاره “لم تكن الليلة ليلتنا. لقد فاز (ظهران ممداني)”.

وبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، تصدر المرشح اليساري المسلم السباق بأكثر من 43% من الأصوات، مقارنة بـ36% لكومو.

In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done. My friends, it is done. And you are the ones who did it. I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025

وكتب ممداني على حسابه في إكس “على حد تعبير نيلسون مانديلا: يبدو الأمر مستحيلًا حتى يتحقق. يا أصدقائي، لقد تحقق. وأنتم من فعل ذلك”.

ويمثّل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك ويصف نفسه بأنه تقدّمي ومسلم. ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما بيرني ساندرز وألكسندريا أوكازيو كورتيز.

وحشد ممداني جيشا من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تعهّد فيها بخفض تكاليف المعيشة من خلال حافلات مجانية، ومنع زيادة الإيجارات في مدينة نيويورك التي يمكن لشقّة مكوّنة من ثلاث غرف فيها أن تكلّف 6 آلاف دولار شهريا.