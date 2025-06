لأول مرة.. مسلم يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك

فاز المرشح المسلم زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

ورغم أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جاريا، فقد أقرّ كومو بهزيمته، قائلا أمام أنصاره “لم تكن الليلة ليلتنا. لقد فاز (ظهران ممداني)”.

وبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، تصدر المرشح اليساري المسلم السباق بأكثر من 43% من الأصوات، مقارنة بـ36% لكومو.

In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done.

My friends, it is done. And you are the ones who did it.

I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025