مجزرة جديدة في غزة.. الاحتلال يقتل 37 فلسطينيا بينهم أسرة كاملة من عائلة الدحدوح (فيديو)

استشهد 37 فلسطينيا، بينهم أطفال و7 من منتظري المساعدات، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل ومنتظري مساعدات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في شمال ووسط القطاع.

وفي أحدث الغارات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب آخرين بقصف جوي استهدف مدنيين غرب مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أسرة كاملة من عائلة الدحدوح مكونة من أب وأم و5 أبناء، استشهدت، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال محطة الشوا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين آخرين بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح بقصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب كلية التدريب غرب مدينة غزة.

أكثر من 100 شهيد خلال 24 ساعة

وشمال القطاع استشهد 3 فلسطينيين ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إثر قصف طيران جيش الاحتلال منزلين ببلدة جباليا النزلة.

وجنوب مدينة غزة، أسفرت غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، بينهم حالات خطيرة.

ووسط القطاع، استشهد 6 فلسطينيين بقصف استهدف منزلا لعائلة شحادة شمال مخيم النصيرات، وأودت غارة أخرى على منزل لعائلة سلمان في دير البلح بحياة 4 مواطنين.

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون، بينهم حالتان خطيرتان، جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات بالرصاص الحي على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وقد بلغت حصيلة الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة، منذ يوم أمس، نحو 100 مواطن، أكثر من نصفهم من منتظري المساعدات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,077 والإصابات إلى 131,848 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.