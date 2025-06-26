دعا إلى إلغاء محاكمته.. ترامب: الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل والآن سننقذ نتنياهو

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فورا أو منحه عفوا، معتبرا أن الإجراءات القضائية الجارية بحقه “غير مسبوقة” و”هزلية” في وقت حساس تمر به إسرائيل.

وقال ترامب، يوم الأربعاء: “علمت باستدعاء نتنياهو للمحكمة يوم الاثنين في إسرائيل ويتعين إلغاء محاكمته فورا أو منحه عفوا”، مضيفا أن الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو.

وأكد ترامب أن نتنياهو “حقق أعظم أوقات لإسرائيل في التاريخ وخضنا معا قتالا ضد عدو طويل الأمد وهو إيران“، مشددا على أنه “لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من نتنياهو”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتنياهو فعل الكثير من أجل إسرائيل ولا يوجد أحد آخر بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس أمريكي مثله”، مشيرا إلى أنه صدم لأن “إسرائيل التي شهدت واحدة من أعظم لحظاتها تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها بزمن الحرب”.

وقال ترامب : “سننقذ نتنياهو ولن نسمح بمحاكمته الهزلية في إسرائيل”.

ويواجه بنيامين نتنياهو تهماً بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة. وينفي نتنياهو التهم ويصفها بأنها حملة سياسية للإطاحة به.