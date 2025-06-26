زيلينسكي يستبدل زيه العسكري في قمة الناتو

عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه، وغيّر في شكل الملابس التي يظهر بها منذ لقائه في ​​المكتب البيضاوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي، واستبدل ملابسه العسكرية التقليدية وقمصانه ذات الأكمام الطويلة ليستخدم بدلا منها السترات والقمصان السوداء، بما يضفي على هندامه مزيدا من الصبغة الرسمية.

واعتاد زيلينسكي إظهار تضامنه مع القوات التي تقاتل روسيا على خط المواجهة، لكن مراسلا أمريكيا انتقده لعدم ارتدائه حلة رسمية “بدلة” في الاجتماع الذي عقد بالبيت الأبيض، والذي تحول إلى جدال حاد بشأن مدى امتنانه للدعم الأمريكي في زمن الحرب.

إعادة بناء العلاقات

ومنذ ذلك الحين، عمل زيلينسكي على إعادة بناء العلاقات مع واشنطن، التي لا تزال كييف بحاجة ماسة إلى مساعداتها العسكرية، رغم أن ترامب لم يُبد أي إشارة لاستئناف إمدادات الأسلحة التي بدأها سلفه جو بايدن.

وعندما التقى زيلينسكي مع ترامب في جنازة البابا فرنسيس في روما في إبريل/نيسان، ارتدى سترة عسكرية سوداء ثقيلة وقميصا أسود مغلق الأزرار حتى الياقة، ومن دون ربطة عنق.

وظهر بمظهر مماثل عند لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الاثنين، ومرة ​​أخرى في حفل العشاء الذي أقامه ملك هولندا، الثلاثاء، الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء في لاهاي.

ورغم أنه لم يُدع إلى الاجتماع نفسه، إلا أنه التقى بترامب بعده، وكان جدول أعماله يتضمن قائمة مشتريات أسلحة يأمل في الحصول عليها.