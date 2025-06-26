سياسة|إسرائيل

سموتريتش يكشف فاتورة المواجهة مع إيران خلال 12 يوما

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد مبنى مدمرا أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في حولون، بالقرب من تل أبيب
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد مبنى دمره صاروخ إيراني، في حولون، بالقرب من تل أبيب (أسوسيتد برس)
26/6/2025-|آخر تحديث: 12:20 PM (توقيت مكة)

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن مجمل تكلفة الحرب التي خاضتها إسرائيل مع إيران منذ أيام، بلغت نحو 20 مليار شيكل (حوالي 5.4 مليارات دولار).

وأمس الأربعاء نشرت القناة 12 الإسرائيلية، تقريرًا عن الخسائر، خلال الحرب مع إيران، وذكر أن 31 ألف مبنى تضرر (من أصل 39 ألف بلاغ ضرر)، وأن هناك 25 منزلا مهدد بالانهيار، و4 آلاف سيارة مدمرة.

موقع هجوم صاروخي إيراني بمدينة رمات غان قرب تل أبيب، 19 يونيو/حزيران 2025
موقع هجوم صاروخي إيراني بمدينة رمات غان قرب تل أبيب، 19 يونيو/حزيران 2025 (الفرنسية)

تعويضات بآلاف الدولارات

وأضاف سموتريتش خلال مقابلة على القناة 14 الإسرائيلية، أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، قدّم الإسرائيليون حتى اليوم 42 ألف دعوى للتعويض بسبب أضرار مباشرة لحقت بهم خلال الحرب.

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وقال سموتريتش “منذ بداية الحرب (في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) قدمت الخزينة الإسرائيلية، تعويضات غير مباشرة للمصالح التجارية الإسرائيلية بقيمة 18.8 مليار شيكل (حوالي 5.08 مليارات دولار).

وفيما يتعلق بالحرب مع إيران ادعى سموتريتش، أن أضرار الحرب لا تزال غير واضحة على الاقتصاد الإسرائيلي، وقال “لكن الأضرار المباشرة وحدها التي تكبدتها إسرائيل كلفتها ما بين 4.5 و5 مليارات شيكل (ما بين 1.22 و1.35 مليار دولار).

صاروخ باليستي إيراني يبلغ مداه نحو ألفي كيلومتر
صاروخ باليستي إيراني يبلغ مداه نحو ألفي كيلومتر (رويترز)

ترامب يعلن وقف إطلاق النار

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف شامل لإطلاق النار، وقال عبر منصته تروث سوشيال “تهانينا للجميع… منعنا حربًا كانت ستمتد سنوات”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب وقف إطلاق النار مع إيران “بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني”، على حد قوله.

المصدر: الجزيرة مباشر

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