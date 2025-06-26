شاهد: شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات وسط غزة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، بين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وبشكل شبه يومي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف تجمعات منتظري المساعدات، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقبل أيام، وجه فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، انتقادات شديدة لإسرائيل، مؤكداً أنها تستخدم سياسة التجويع كسلاح في حربها على غزة، وقال إن “إطلاق النار وقتل الجوعى بات أمرا معتادا”، مشيرا إلى استشهاد المئات منذ بدء عمل ما وصفها بـ”مؤسسة الذل في غزة” قبل أسابيع، في إشارة إلى مؤسسة إغاثة غزة الأمريكية التي تدير توزيع المساعدات بإشراف إسرائيلي.

وشهد يوم الأربعاء استشهاد 37 فلسطينيا، بينهم أطفال وسبعة من منتظري المساعدات، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفرقة جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق عدة في القطاع، واستهدفت الهجمات منازل مدنيين وتجمعات منتظري المساعدات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في شمال ووسط غزة.