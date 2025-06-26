“شيوعي” ويؤيده “أغبياء”.. ترامب يسخر من زهران ممداني الأوفر حظا لمنصب عمدة نيويورك

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، هجوما لاذعا على زهران ممداني، الأمريكي المسلم من أصول هندية، الذي فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، مشيرا إلى أن “الديمقراطيين تجاوزوا الحدود”.

وإذا تمكن ممداني (33 عاما) من الفوز بمنصب عمدة نيويورك فسوف يصبح أول عمدة مسلم في تاريخ المدينة.

ووصف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها، ممداني بأنه “100% شيوعي مختل”.

وأضاف ترامب، وهو من المقيمين في نيويورك لعقود قبل دخوله البيت الأبيض، “رأينا متطرفين يساريين من قبل، لكن هذه المرة صار الوضع مثيرا للسخرية بعض الشيء”.

ترامب يسخر من ممداني

وقال ترامب إن ممداني يبدو “بشعا”، كما إن “صوته مزعج”، وهو “ليس ذكيا للغاية”.

وانتقد ترامب الدعم الذي حصل عليه ممداني من النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وغيرها من الديمقراطيين، واصفا جميع داعميه بأنه “أغبياء”.

ومضى ترامب في انتقاده لداعمي ممداني، ومن بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك سومر بالقول حتى “سيناتورنا الفلسطيني العظيم يخضع له”.

وختم منشوره بقوله إن “هذه لحظة هامة في تاريخ بلدنا”.