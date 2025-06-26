صحيفة إسرائيلية: الكارثة التي حُذّرنا منها “تتحقق”

سلط مقال لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الضوء على “انهيار” الجيش البري الإسرائيلي في غزة، على النقيض من “تميّز” سلاح الجو في إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل أصبحت مكشوفة بدون قوة برية كافية.

وأشار المقال إلى التدهور الداخلي والأخطاء الاستراتيجية التي أدت إلى هذا الوضع الخطير، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة بين جاهزية سلاح الجو وإهمال إعداد الجيش البري والجبهة الداخلية لسنوات.

وأوضح أن القيادات لم تدرك تغيّر طبيعة الحروب، وأهمية الجبهة الداخلية، وضرورة وجود جيش بري قادر على حماية الحدود وتحقيق النصر.

وبشأن الوضع في قطاع غزة، يصف الحرب بأنها فقدت هدفها وتؤدي إلى سقوط مستمر للجنود، مؤكدًا على عدم قدرة القوات الحالية على تحقيق أهداف الحرب مثل القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين.

وختم المقال بالإشارة إلى مخاطر داخلية وخارجية متزايدة، مضيفًا أن استمرار الحرب في غزة يعود إلى دوافع سياسية بحتة.