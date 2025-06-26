“فناء خلفي” لتل أبيب.. قلق يجتاح قبرص بعد تزايد شراء الإسرائيليين للعقارات

أعرب أحد الحزبين الرئيسيين في قبرص عن قلقه حيال زيادة أعداد الإسرائيليين الذين تملكوا عقارات في قبرص خلال السنوات الأخيرة، محذرا من أن قبرص أصبحت تمثل باحة خلفية لإسرائيل، التي تبعد مسافة ساعة واحدة عن الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

ليست مجرد محطة للهروب

ومنذ العدوان الإسرائيلي على إيران برز اسم قبرص باعتبارها محطة رئيسية للفارين من إسرائيل بعد أغلاق مطار بن غوريون الرئيسي، لكن قبرص ليست مجرد محطة للهروب بالنسبة للإسرائيليين، حيث برزت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة شراء الإسرائيليين للعقارات في عدد من المدن القبرصية وأبرزها مدينتا لارنكا وليماسول، التي أنشأ الإسرائيليون فيها مجتمعات مغلقة عليهم، لا يسمح لغيرهم بدخولها، بحسب صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.

ونقلت إذاعة (ساي بي سي) القبرصية عن ستيفانو ستيفانو، زعيم حزب “أكيل”، وهو حزب يساري ماركسي يعد أحد الحزبين الرئيسيين في قبرص، تحذيراته من تزايد معدلات شراء الإسرائيليين للعقارات في قبرص، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

مجتمعات مغلقة

وأعرب ستيفانون عن مخاوفه من “ضياع البلاد من أيدي القبرصيين لصالح الإسرائيليين” بسبب عمليات الشراء الجماعية هذه، وخصوصا لأنهم يركزون على الشراء في مدينتي لارنكا وليماسول، مما يشير إلى نيتهم إقامة مجتمعات ومناطق مغلقة على الإسرائيليين وحدهم، كما يفعلون في المستوطنات في الأراضي المحتلة.

ووفقا لبيانات الحكومة القبرصية، فقد اشترى الإسرائيليون نحو 4 آلاف وحدة عقارية في مدن لارنكا وليماسول وبافوس في السنوات الأربع الأخيرة.

وفي شهر يونيو/حزيران الجاري، قالت شركة مختصة بتحليل قطاع العقارات في قبرص إن معدلات شراء الإسرائيليين للعقارات لم تكن بهذا التصاعد قبل نحو 5 أو 6 سنوات.

وأشارت الشركة أيضا إلى أن البيانات الحكومية بها ثغرات وليست دقيقة، فمثلا هناك شركات مملوكة لإسرائيل مسجلة بقبرص وتشتري عقارات على سبيل الاستثمار، وهذا يعني أن عدد الإسرائيليين الذين يشترون العقارات أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.

التأشيرة الذهبية

ويسمح القانون في قبرص للأفراد غير الأوروبيين الذين يستثمرون أكثر من 300 ألف يورو في البلاد سواء عبر شراء العقارات أو شراء أسهم في الشركات، بالحصول على “التأشيرة الذهبية” للإقامة الدائمة، وهذا ما دفع حزب “أكيل” مؤخرا إلى تقديم تشريع في البرلمان القبرصي يحد من منح هذه التأشيرات بسبب الحركة الإسرائيلية غير الطبيعية في شراء العقارات.

وقال ستيفانو لإذاعة (ساي بي سي) المحلية: “هناك مدارس صهيونية تبنى ومعابد يهودية… وعندما تشير صحف إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لإنشاء ’فناء خلفي‘ في قبرص، فلا يمكن إلا أن يدق هذا ناقوس الخطر بالنسبة لنا”.

وتابع ستيفانو الذي يشدد على أهمية حماية الأراضي القبرصية من الإسرائيليين الذين يستغلون عمليات الشراء السهلة: “نظرًا لصغر حجم قبرص وموقعها في منطقة مضطربة.. سنستمر في الإشارة إلى الحاجة إلى اتخاذ خطوات، ولكن الحكومة أيضا بحاجة إلى التحرك”.

وبحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فقد كان هناك نحو 15 ألف إسرائيلي في قبرص حتى صباح يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من وقف الحرب بين إيران وإسرائيل.