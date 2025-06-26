“لكي تعيش غزة يجب أن يُواجه جيش الاحتلال”.. خبير عسكري يعلق على كمين القسام في خان يونس

أكد الخبير العسكري العميد أحمد رحال أن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في خان يونس وأسفرت عن مقتل ستة جنود وضابط إسرائيلي تمثل “ضربة قوية ينفذها أبطال المقاومة ضد جنود الاحتلال”.

وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء: “هذه العملية مخطط لها بشكل جيد وتعكس إرادة القتال للفصائل التي لا تملك إلا خيارا واحدا لكي تعيش غزة، وهو مواجهة جيش الاحتلال”.

وأوضح رحال أن “مبادئ العمل العسكري إذا ما توفرت، فأنت قادم على عمل ناجح. عندما تكون هناك عملية استطلاع جيدة ومراقبة، عندما تكون هناك عملية تخطيط جيدة ومعرفة بجوانب العمل العسكري، عندما تكون هناك قدرة واطلاع ومعرفة بطبيعة مسرح الأعمال القتالية مع عقيدة قتالية، فأنت قادم على انتصار إذا ما اقترنت تلك الأعمال والمبادئ بجرأة العمل”.

وضع عبوة متفجرة داخل قمرة القيادة.. القسام تفجر ناقلتي جند إسرائيليتين بمن فيها في كمين بخان يونس وإسرائيل تعلن مقتل 7 جنود بينهم ضابط pic.twitter.com/sx6ov0whPD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2025

وأشار إلى أن العملية سببت صدمة لدى القيادة العسكرية والشارع في إسرائيل بسبب عدد القتلى الكبير، مضيفا أنها تأتي “لتناقض تماما كل الروايات الإسرائيلية التي تقول: لا مقاومة في غزة، قضينا على الفصائل، قضينا على الكتائب، قضينا على كل ما هو مسلح ومقاوم في غزة“.

التخطيط الميداني

وقال رحال إن “ظروف المعركة في غزة تفرض نوعا من التخطيط يسمى التخطيط الميداني أو التخطيط اللحظي، في اللحظة التي يتم فيها رصد عربتين لجند الاحتلال الإسرائيلي تتحركان إلى المنطقة، يتم تنفيذ العمل خلال لحظات. العملية قد تكون دقائق فقط”.

وأضاف ان هذه القدرة على التخطيط الميداني بشكل سريع تدل على مستوى عال من التدريب والإرادة وفكر بمعرفة إدارة المعركة.