“لماذا تقتلون المدنيين؟”.. مذيع الجزيرة مباشر يواجه نائبا في الكنيست.. فكيف كان رده؟

واجه مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، النائب عن حزب أمل جديد في الكنيست أكرم حسون، بسؤال مباشر عن استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة.

وقال طه في سؤاله خلال برنامج المسائية، مساء الأربعاء،: “لماذا تقتلون المدنيين؟ الحرب بينكم (إسرائيل) وبين المقاومة الفلسطينية، فلماذا لا تحاربون حماس مباشرة؟ حماس تقتل جنودكم في قطاع غزة، فلماذا لا تتعاملون مع حماس بهذا الشكل؟”.

بدوره، زعم حسون أن “حماس تقتل من داخل المدارس والمستشفيات والمؤسسات والأبنية المدنية، فكيف تريد إسرائيل أن تحاربها؟”.

لكن مذيع الجزيرة مباشر رد قائلا: “أنتم قصفتم كل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية التي تقولون إن حماس كانت تُنفذ عملياتها من داخلها، إذا سلمنا بهذا الكلام، فما النتيجة؟ أنتم هدمتم كل شيء في قطاع غزة، فلماذا لم تقضوا على حماس حتى الآن؟.

فأشار حسون إلى تصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، هاجم فيها حركة حماس ودعاها “إلى فتح صفحة جديدة لإنقاذ المدنيين”، ليرد عليه طه بأن الرئيس الفلسطيني وصف أيضاً إسرائيل بأنها تقوم بعملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، متسائلا لماذا يأخذ حسون من كلام أبو مازن ما يعجبه فقط.

وأضاف المذيع: “رام الله ليست تحت سيطرة حماس، ومع ذلك تشهد عمليات قتل من قبلكم. يبدو أن هدفكم هو القتل بغض النظر عن الأسباب”.