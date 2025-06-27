استطلاع يكشف رأي الإسرائيليين في نتائج الحرب مع إيران

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرتها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب لم تحقق انتصارا في الحرب على إيران.

الاستطلاع الذي أجراه معهد “لازار” غير الحكومي، وشمل عينة عشوائية من 501 إسرائيلي، قال إن 49% يعتقدون أن تل أبيب لم تحقق انتصارا في الحرب ضد إيران، بل حققت إنجازات كبيرة.

وكشفت النتائج أن 30% يقولون إن نتيجة الحرب كانت انتصارا واضحا لإسرائيل، و16% يقولون إن إسرائيل حققت إنجازات جزئية فقط، و5% قالوا إنهم لا يعرفون.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو، لترد طهران بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.