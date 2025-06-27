اعتقلت مشاركين.. الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، عددا من المشاركين في مظاهرة في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع متداولة، استخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين، وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين.

وحذرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يوم الخميس، من أن “المجتمع لن يبقى في البيت بعد الآن بينما يُسفك دم الأبناء في حرب بلا نهاية”، مؤكدة أن المظاهرات ستستأنف في “ميدان المختطفين” وفي كافة أنحاء إسرائيل.

وقالت الهيئة إنه “ينبغي ألا يُقتل أي جندي من أجل إعادة المختطفين”، مضيفة أن هناك خياراً آخر هو إبرام صفقة لتبادل الأسرى.