البيت الأبيض: لا موعد محدد للمحادثات مع إيران وقطر حليف وشريك رائع (فيديو)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا توجد حاليا أي محادثات مجدولة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأضافت كارولين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، يوم الخميس، أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب على تواصل وثيق مع الإيرانيين وكذلك عبر الوسطاء، خاصة قطر، التي وصفتها بأنها شريك وحليف رائع للولايات المتحدة طوال هذه الفترة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس ترامب تركز على الدبلوماسية والسلام، مضيفة أن الإدارة تريد ضمان الوصول إلى مرحلة توافق خلالها إيران على برنامج نووي مدني لا يتضمن تخصيب اليورانيوم.

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، يوم الأربعاء، عن محادثات جديدة مع إيران “الأسبوع المقبل”، دون تقديم تفاصيل بشأنها.

على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الحكومي إن الدبلوماسية مستمرة والاتصالات تتم عبر قنوات مختلفة.

وأضاف: “لكن فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، نحن نقوم حاليا بتقييم ما هو الأفضل لمصالحنا الوطنية”.