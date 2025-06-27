بعد تصدر زهران ممداني.. ما أهمية منصب عمدة نيويورك؟

مع فوز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ثارت نقاشات بشأن المنصب وأهميته في الحياة السياسية الأمريكية والدولية.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد سطوحي في لقاء مع “المسائية” إن فوز ممداني يتجاوز الشأن المحلي في ظل أهمية المنصب وما تمثله نيويورك كـ”عاصمة الرأسمالية العالمية”.

وأوضح سطوحي أن ممداني يعلن صراحة هويته الاشتراكية ويطرح سياسات مثل رفع الضرائب وامتلاك المدينة لمحلات تجارية تقدم أسعارا منخفضة، مما يمثل تحولا حادا في سياسات المدينة.

وأضاف أن ممداني تعهد بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على بنيامين نتنياهو إذا دخل نيويورك، اعتماداً على إشراف العمدة على الشرطة، رغم الجدل القانوني بشأن صلاحيات تنفيذ مثل هذا القرار في ظل الحصانات الدبلوماسية وإمكانية تدخل الحكومة الفدرالية.

وأشار سطوحي إلى أن مواقف ممداني من القضية الفلسطينية ومشاركته في مظاهرات داعمة لغزة أثارت اتهامات بمعاداة السامية، حتى داخل الحزب الديمقراطي، ما أدى إلى تردد الكثيرين في دعمه.

ولفت إلى أن صحيفة “واشنطن بوست”، وهي إحدى الصحف الليبرالية، وصفت ممداني بأنه “خطر على نيويورك والولايات المتحدة والحزب الديمقراطي” إذا أصبح نموذجاً لسياسة الحزب، لا سيما في ظل تدخل الرئيس دونالد ترامب في الجدل الدائر حول الترشح.

وأكد سطوحي أن منصب عمدة نيويورك يتمتع بتأثير يتعدى حدود المدينة، مشيرا إلى طرد عمدة المدينة السابق رودي جولياني الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من مؤتمر في المدينة.