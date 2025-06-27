تصعيد جديد.. إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى مدريد احتجاجا على تعليق “غير مقبول” للمسؤول الإسرائيلي بشأن الحكومة الإسبانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “مصادر وزارية” أن الاستدعاء جاء بعد بيان للسفارة الإسرائيلية في مدريد انتقدت فيها تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قائلة إنها تضع إسبانيا “في الجانب الخطأ من التاريخ”.

وندّد رئيس الوزراء الإسباني، يوم الخميس، “بالوضع الكارثي للإبادة الجماعية” في غزة، ودعا إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

من جهتها، قالت السفارة الإسرائيلية في بيانها الذي صدر باللغة الإسبانية إنه “لا يمكن الدفاع أخلاقيا” عن موقف سانشيز.

وأضاف البيان أن “الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية يضع البلاد على هوامش المواقف الأكثر تطرفا أوروبيا ويزيد من عزلتها تجاه قضايا الشرق الأوسط”.

واستدعت حكومة بنيامين نتنياهو سفيرها من إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 للتشاور، احتجاجا على تصريحات سابقة أدلى بها سانشيز أعرب فيها عن “شكوكه” بشأن احترام القانون الإنساني في قطاع غزة.

وسبق لوزارة الخارجية الإسبانية أن استدعت القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في مدريد في نوفمبر 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024 ومايو/أيار 2025، على خلفية أحداث مرتبطة بالحرب في غزة.