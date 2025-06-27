نعيم قاسم: هذا هو السبب الرئيس للحرب على إيران (فيديو)

قال الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني نعيم قاسم إن إيران وقفت وحدها أمام “العدو الإسرائيلي”، دون أي دعم.

وأشار قاسم في كلمة له، الأربعاء، إلى أن إيران تسببت في وقوع أضرار بالغة لإسرائيل، لافتا إلى أن طهران قادرة على تشكيل أمن جماعي لدول المنطقة دون الحاجة إلى الولايات المتحدة.

وشدد الأمين العام لـ(حزب الله) على أن إيران ثبتّت موقعها الإقليمي والدولي، مضيفا أنها بعد الحرب مثلما كانت قبل الحرب بل أشد.

وأشار إلى أن السبب الأول للعدوان على إيران أنها “تشكل قوة مستقلة داعمة للمقاومة”.

وأعلن قاسم أن (حزب الله) يصطف “مع خيارات إيران الاستقلالية وضد الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية”.